Екатеринбург и Нижний Новгород попали в список самых дорогих городов мира

Екатеринбург занял 298 место в свежем рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире, а Нижний Новгород расположился в нем на 300-й строчке. Список опубликовал сервис Numbeo.
Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта, покупательской способности местных жителей.
Всего в рейтинге 327 городов, 11 позиций занимают российские мегаполисы, которые представлены в нижней части списка. Возглавляет рейтинг Цюрих (Швейцария).
Самым дорогим из российских городов оказалась Москва (250 место из 327), на втором месте Санкт-Петербург (285 строчка). Далее идет Екатеринбург (298-е место) и Нижний Новгород (300-е).
На 302-й строчке Казань, с 304-й по 308 строки занимают последовательно Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа, Ростов-на-Дону. Последним из российских городов в перечне оказалась Пермь, которая на 313-м месте мирового рейтинга.
Ранее самым дорогим городом для жизни в 2024 году была признана Женева. Этот швейцарский город занял первую строчку в индексе стоимости жизни Numbeo. На втором месте оказался тогда другой швейцарский город и нынешний лидер — Цюрих. Третье место в рейтинге прошлого года занимал Нью-Йорк, за ним следовали Сан-Франциско и Бостон. Столица России в рейтинге Numbeo 2024 года занимала 139-ю строчку.