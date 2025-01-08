Екатеринбург и Нижний Новгород попали в список самых дорогих городов мира

Ранее самым дорогим городом для жизни в 2024 году была признана Женева. Этот швейцарский город занял первую строчку в индексе стоимости жизни Numbeo. На втором месте оказался тогда другой швейцарский город и нынешний лидер — Цюрих. Третье место в рейтинге прошлого года занимал Нью-Йорк, за ним следовали Сан-Франциско и Бостон. Столица России в рейтинге Numbeo 2024 года занимала 139-ю строчку.