Джим Роджерс назвал условия для большого бума на российском рынке

Американский инвестор Джим Роджерс, известный своими инвестициями в Россию, не собирается от них избавляться, более того, планирует нарастить имеющиеся у него позиции, если получит к ним доступ, рассказал он «РБК Инвестициям» в ежегодном новогоднем интервью. В настоящий момент российские активы Роджерса, как и других нерезидентов из недружественных стран, заблокированы и он не может свободно распоряжаться своими вложениями.
«Вам следует вложить много денег в российский рынок в случае, если наступит мир и будут сняты санкции», — сказал Роджерс, комментируя перспективы индекса Мосбиржи. Также он добавил, что в таком случае инвесторов ждет большой бум.
Год назад инвестор говорил «РБК Инвестициям», что не собирается принимать участие в обмене заблокированными активами. На тот момент он был готов смириться с тем, что его инвестиции заморожены, и в целом не имел интереса к их продаже.
С тех в России прошли две волны обмена заблокированными активами по указу президента № 844. Смысл этой процедуры заключался в том, что нерезиденты могли использовать деньги на счетах типа С (дивиденды по акциям, а также купоны и средства от погашений облигаций) для выкупа иностранных бумаг, которые были заблокированы у россиян. По итогам двух этапов организатору обмена — брокеру «Инвестиционная палата» — удалось реализовать замороженные активы на ₽10,64 млрд (30% от объема, который изначально был заявлен к выкупу).
Спустя год Роджерс подтвердил, что не участвовал в обмене. Он планирует и дальше держать российские активы, а как только нерезидентам дадут право выхода, не собирается их продавать.
«Я бы с удовольствием купил больше акций “Аэрофлота”, я бы с удовольствием купил акции Московской биржи, я бы с удовольствием что-нибудь купил, если бы наступил настоящий мир», — сказал он. В целом Роджерс считает перспективными сферы, которые так или иначе связаны с путешествиями или туризмом, ведь именно они обычно страдают во время периодов политической нестабильности.
Также, рассуждая о привлекательности российских активов, он сказал, что, вероятно, ему стоит «больше внимания уделять облигациям или рублю». Завершение военных действий может вызвать рост стоимости облигаций, а также укрепление курса рубля, пояснил инвестор.
Два года назад Роджерс указывал, что ему интересны те российские бумаги, которые упали сильнее всего. Тогда он говорил, что купил бы бумаги той же Мосбиржи и «Аэрофлота», а еще «ФосАгро», в совет директоров которой ранее сам входил.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что нерезиденты в итоге вернутся на российский рынок, так как «жадность побеждает все остальное». По его словам, Минфин и ЦБ готовят проект указа президента, в котором планируется «обеспечить гарантии для новых иностранных инвесторов независимо от того, откуда они пришли». Роджерс сказал, что «впечатлен этим, но этого недостаточно, чтобы заставить его действовать».
В отличие от россиян для большинства иностранцев российский рынок непригоден для инвестиций, полагает он. Для этого есть две причины: военные действия, а также то, что нерезиденты боятся, что их активы будут конфискованы.