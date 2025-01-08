Джим Роджерс назвал условия для большого бума на российском рынке

С тех в России прошли две волны обмена заблокированными активами по указу президента № 844. Смысл этой процедуры заключался в том, что нерезиденты могли использовать деньги на счетах типа С (дивиденды по акциям, а также купоны и средства от погашений облигаций) для выкупа иностранных бумаг, которые были заблокированы у россиян. По итогам двух этапов организатору обмена — брокеру «Инвестиционная палата» — удалось реализовать замороженные активы на ₽10,64 млрд (30% от объема, который изначально был заявлен к выкупу).