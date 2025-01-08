Джим Роджерс допустил обвал цен на нефть до $30−40 за баррель

Цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне избытка нефти, полагают эксперты Всемирного банка. В 2024—2026 годах организация прогнозирует падение мировых цен на сырье почти на 10%. Как ожидают во Всемирном банке, в следующем году предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит ранее был зафиксирован дважды — в 2020 году, когда закрывались предприятия во время пандемии, и в 1998 году в период резкого падения цен на нефть.