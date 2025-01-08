Что такое «дачная амнистия» в 2025 году

Несмотря на то что право собственности на имущество должно быть зарегистрировано, точные сроки, в которые нужно оформить документы, не установлены. Поэтому собственники нередко откладывают регистрацию из-за нехватки времени, незнания правил процедуры или по другим причинам. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.