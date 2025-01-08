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Что такое «дачная амнистия» в 2025 году

Несмотря на то что право собственности на имущество должно быть зарегистрировано, точные сроки, в которые нужно оформить документы, не установлены. Поэтому собственники нередко откладывают регистрацию из-за нехватки времени, незнания правил процедуры или по другим причинам. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

При этом без внесения данных в ЕГРН, собственник не может полноценно распоряжаться имуществом: продать, подарить, завещать или использовать для залога.

Для того, чтобы помочь гражданам, государство запустило «дачную амнистию» — упрощенный порядок регистрации права собственности на загородные дома и участки. «Дачная амнистия» позволяет оформить право собственности официально. После этого имуществом можно владеть на законных основаниях — продавать, дарить, наследовать и прочее.

Если раньше упрощенный порядок регистрации распространялся на садовые дома и хозяйственные постройки на садоводческих и дачных участках, то теперь по дачной амнистии также можно регистрировать дома и земли для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Как зарегистрировать дом и участок по «дачной амнистии»?

Шаг 1. Подготовьте документы

Потребуются документы, подтверждающие факт владения участком. Например, это может быть постановление о предоставлении участка, акт о выделении земли

Шаг 2. Оформите технический план на дом

Технический план оформляет кадастровый инженер. Это платная услуга. Проверить кадастрового инженера перед заключением договора можно с помощью бесплатного сервиса на сайте Росреестра.

Шаг 3. Подайте документы в Росреестр

Документы и заявление можно подать лично, почтой, в МФЦ или на сайте ведомства (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи). Нужно также оплатить госпошлину за регистрацию права собственности — 350 рублей.

Шаг 4. Получите выписку из ЕГРН

Если документы оформлены правильно, Росреестр в течение 10 рабочих дней поставит недвижимость на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности.

Важно! Возможность «дачной амнистии» действует до 1 марта 2031 года.