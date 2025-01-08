Что такое «дачная амнистия» в 2025 году

При этом без внесения данных в ЕГРН, собственник не может полноценно распоряжаться имуществом: продать, подарить, завещать или использовать для залога.
Для того, чтобы помочь гражданам, государство запустило «дачную амнистию» — упрощенный порядок регистрации права собственности на загородные дома и участки. «Дачная амнистия» позволяет оформить право собственности официально. После этого имуществом можно владеть на законных основаниях — продавать, дарить, наследовать и прочее.
Если раньше упрощенный порядок регистрации распространялся на садовые дома и хозяйственные постройки на садоводческих и дачных участках, то теперь по дачной амнистии также можно регистрировать дома и земли для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.
Как зарегистрировать дом и участок по «дачной амнистии»?
Шаг 1. Подготовьте документы
Потребуются документы, подтверждающие факт владения участком. Например, это может быть постановление о предоставлении участка, акт о выделении земли
Шаг 2. Оформите технический план на дом
Технический план оформляет кадастровый инженер. Это платная услуга. Проверить кадастрового инженера перед заключением договора можно с помощью бесплатного сервиса на сайте Росреестра.
Шаг 3. Подайте документы в Росреестр
Документы и заявление можно подать лично, почтой, в МФЦ или на сайте ведомства (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи). Нужно также оплатить госпошлину за регистрацию права собственности — 350 рублей.
Шаг 4. Получите выписку из ЕГРН
Если документы оформлены правильно, Росреестр в течение 10 рабочих дней поставит недвижимость на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности.
Важно! Возможность «дачной амнистии» действует до 1 марта 2031 года.