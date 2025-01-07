В ГК «Дело» оценили перспективы роста контейнерного экспорта

«В случае наличия необходимой железнодорожной инфраструктуры объем экспорта в контейнерах в 2024 году мог бы быть выше на 35%, что добавило бы к несырьевому экспорту страны более 4 миллиардов долларов», — рассказали в группе.
Ранее в компании рассказали, что в России остро стоит вопрос пропускной способности и состояния инфраструктуры железнодорожных путей и водных артерий. Кроме того, препятствием в 2024 году для развития новых инвестиционных проектов стал и рост ключевой ставки ЦБ, что ограничило доступ к заемным средствам.
Группа компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.