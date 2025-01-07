В ГК «Дело» оценили перспективы роста контейнерного экспорта

Группа компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.