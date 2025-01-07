В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

По его словам, законопроект планируют доработать ко второму чтению. Инициатива должна способствовать повышению прозрачности трат управляющих компаний (УК) и качества предоставляемых работ.
Кошелев также отметил, что в настоящее время в платежках за ЖКХ формулировка звучит как «расходы на содержание и текущий ремонт». Депутат указал, что в любом месте, где присутствует союз «и», появляется возможность для недобросовестных УК.
«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что потрачены средства», — приводит слова парламентария «РИА Новости».
Он заявил, что в Госдуме предлагают выделить в отдельную строку в платежном документе оплату за текущий ремонт и обязать УК каждый квартал отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах.
2 января в МВД сообщили о новой схеме мошенничества. Для взлома мобильных телефонов аферисты начали использовать схему с установкой на мобильное устройство жертвы приложений для оплаты услуг ЖКХ или записи на прием к врачу. С помощью них мошенники получают удаленный доступ к мобильному устройству и крадут денежные средства с карт владельцев.
Ранее, 27 декабря, Минстрой рассказал о планах привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ. Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года. Об этом говорится в плане мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли, с которым ознакомились «Известия».