В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в платежках за коммунальные услуги могут возникнуть суммы, которые собрали с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общая стоимость запланированных и выполненных работ. Об этом 7 января заявил первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.