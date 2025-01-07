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США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в лицензии американского минфина.

Источник: © РИА Новости

«Лицам из США, принадлежащим или контролируемым ими прямо или опосредованно организациям, разрешено платить налоги, сборы или импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения», — говорится в документе.

Как отмечается, разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния и минфина РФ.

Лицензия действует до начала дня 9 апреля 2025 года.

К американским лицам минфин США, согласно приведенному ведомством определению, относит не только собственных граждан, но и постоянно проживающих на американской территории иностранцев, организации, корпорации и партнерства, а также компании, созданные и действующие под юрисдикцией США.