Российская кухня IPO 2020−2024 годов: гастрономический гид

До 2022 года российские инвесторы для диверсификации, а также потому что им это нравилось и они имели аппетит к зарубежным компаниям, охотно участвовали в IPO на биржах в Нью-Йорке и Лондоне. И хотя эта возможность с 2022 года начала закрываться, они с удовольствием продолжили инвестировать на российском рынке — шеф-повар как раз добавил в меню новые имена и названия из новых секторов.