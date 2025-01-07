Россияне назвали топ самых бесполезных покупок в прошедшем году

В ноябре SuperJob провел другой опрос, в котором россияне называли самые бесполезные подарки, которые получали на дни рождения. На вершине списка — вазы, статуэтки и шкатулки, за этот вариант проголосовали 6% респондентов. Второе место в рейтинге ненужных подарков заняла посуда — сервизы, фужеры, бокалы и кружки (5%). Третье место поделили между собой бытовая техника и одежда — по 4%. Причем против последнего чаще голосовали именно мужчины. Также оказалось, что им не нравится, когда дарят носки (3%).