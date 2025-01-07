Раскрыто, кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году

По новым правилам при расчете не облагаемой налогом суммы учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год.
«В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода», — говорит адвокат.
При этом, если годовой доход с 2025 года превысит 2,4 миллиона рублей, налог по вкладам вырастет с 13 до 15% с суммы превышения.
Эксперт напомнил, что сумму выплат рассчитывает ФНС по данным банков — уведомление придет в личный налоговый кабинет ближе к осени. Получив его, нужно просто оплатить налог до 1 декабря 2025 года.