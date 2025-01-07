Названы крупнейшие в мире покупатели игристого вина

Среди всех этих стран больше всего вырос импорт у Швеции — на 5%, Франции — на 4%, а также Финляндии и Дании — на 1% у каждой. Государств, сокративших покупки, оказалось значительно больше. Среди них самое заметное уменьшение произошло у Мексики — на 38%, Испании — на 29%, Италии — на 19%, а также Швейцарии и Норвегии — на 17% у каждой.