McDonald’s отменил нормы по равенству и инклюзивности для сотрудников

За последние годы американские компании не раз сталкивались с давлением из-за поддерживаемых ими взглядов. Один из самых известных скандалов связан с компанией Disney. В 2022 году она выступила против Закона о родительских правах в образовании, который запрещает государственным школам штата Флорида обсуждать с учениками начальных классов темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В Disney заявили, что этот закон «никогда не должен был быть принят и никогда не должен был стать законом».