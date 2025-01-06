Защита и реакция: как мировую экономику изменит политика нового президента США

Протекционистская политика США, которую собирается вести вновь избранный президент Дональд Трамп, будет означать новый виток торговых войн с Китаем и окажет давление на экономику Европы, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Еще до инаугурации он анонсировал введение пошлин на ввоз товаров из КНР, Евросоюза, Канады, Мексики. Западные страны уже стали затоваривать склады в Штатах, чтобы успеть до ввода ограничений. А вот Китай за последние годы улучшил свой торговый баланс. Однако и ему придется искать новые рынки сбыта. Как всё это отразится на России — в материале «Известий».