Защита и реакция: как мировую экономику изменит политика нового президента США

Протекционистская политика США, которую собирается вести вновь избранный президент Дональд Трамп, будет означать новый виток торговых войн с Китаем и окажет давление на экономику Европы, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Еще до инаугурации он анонсировал введение пошлин на ввоз товаров из КНР, Евросоюза, Канады, Мексики. Западные страны уже стали затоваривать склады в Штатах, чтобы успеть до ввода ограничений. А вот Китай за последние годы улучшил свой торговый баланс. Однако и ему придется искать новые рынки сбыта. Как всё это отразится на России — в материале «Известий».
Торговые войны США и Китая
6 ноября 2024-го кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Его инаугурация состоится 20 января — это будет его второй срок в должности главы государства, однако с разницей в четыре года. Республиканец придерживается более изоляционистского подхода в политике: он выступает за протекционизм в торговле, защиту экономики Штатов и поощрение инвестиций внутри страны.
Трамп в должности президента планирует повысить тарифы на все импортируемые товары на величину от 10 до 20%. Одна из наиболее существенных мер направлена против Китая — импорт из этой страны может облагаться пошлиной около 60%.
Торговые войны КНР и США начались еще во время первого срока Трампа в 2018 году — они подразумевали под собой введение взаимных пошлин на товары. Еще в 2023-м республиканец пообещал в случае своего возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле. Без него Вашингтон сможет устанавливать какие угодно тарифы на импорт.
Предполагается, что радикализация торговой политики с Китаем защитит внутренних американских производителей. У США большой товарооборот с Китаем — за 10 месяцев 2024-го он составил $564 млрд. При этом показатель может превысить $700 млрд за год, уверен независимый эксперт Андрей Бархота.
— Тем не менее Китай и США сохранят внешнеэкономическую зависимость друг от друга. При этом Пекин гораздо больше экспортирует, чем импортирует, — это позволяет сделать вывод, что Вашингтон существенно зависит от поставок из КНР, — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Более 40% импортируемой из Китая продукции относится к высокотехнологичной, отметила заместитель декана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан. Это значит, что цены на технику внутри США из-за пошлин могут вырасти, предупредила она, то есть пошлины обернутся против жителей страны.
В мировой экономике это приведет к перераспределению китайского экспорта по другим странам, добавила Дарья Соколан. Россия может даже получить преимущество, поскольку Китай сможет давать скидки на свои товары, чтобы продать их хотя бы куда-то, предположила она.
Почему США вводят пошлины для Канады и Мексики
За последние годы из-за торговых войн прямая роль Китая в экономических отношениях с США ослабла, однако возросла доля Мексики и Канады и одновременно — инвестиционная активность КНР в этих государствах, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Пекин размещает свои производства в североамериканских странах — это позволяет преодолеть торговые барьеры.
— Именно из-за высокой активности КНР в Канаде и Мексике Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из этих стран, несмотря на торгово-инвестиционное соглашение между тремя государствами, — уточнила она.
Как говорил сам Трамп, причина кроется в миграционной политике этих государств и в контрабанде наркотиков.
Мексика и Канада будут вынуждены договариваться с США. При этом компромисс может достичь небывалого уровня, считает независимый эксперт Андрей Бархота.
Экономическая политика США в отношении Евросоюза
Среди ключевых партнеров США — европейские государства, в частности Германия, Великобритания и Франция. Тем не менее Трамп пригрозил ввести пошлины в 10% против торговых партнеров из Европы. После этого европейские компании стали наращивать запасы на американских складах перед инаугурацией нового лидера, писала Handelsblatt.
В целом экономика еврозоны сейчас продолжает стагнировать — особенно сложная ситуация в Германии, где по итогам года ожидается спад, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Снижение конкурентоспособности связано с увеличивающимися расходами на газ и электричество, ускоренным энергопереходом, вытеснением со стороны китайских конкурентов (особенно по электромобилям), регулятивными проблемами. А угроза Трампа применить импортный тариф 10% к странам ЕС может дополнительно ухудшить экономические условия для европейского бизнеса, — полагает эксперт.
Она добавила: по оценке самого Евросоюза, пошлины в размере 10% могут сократить экспорт ЕС примерно на €150 млрд в год.
Роль доллара в мировой экономике в 2025 году
Дональд Трамп также неоднократно высказывался о намерениях бороться за сохранение статуса доллара. В сентябре он обещал избирателям ввести пошлины в 100% на товары из тех стран, которые будут отказываться от американской валюты. В частности, в конце ноября избранный лидер пригрозил, что введет пошлину на товары из государств БРИКС, если они создадут собственную валюту.
Впрочем, в последние годы нарастает торговля внутри стран БРИКС, а значимость США для объединения, наоборот, сокращается, отметила Дарья Соколан.
— Радикальные заявления со стороны США говорят о том, что страна всё больше теряет контроль над ситуацией и готова прибегнуть к мерам, нарушающим правила свободной торговли, которую так активно всем навязывала. Чтобы странам БРИКС не опасаться последствий американских санкций, им необходимо дополнительно наращивать взаимную торговлю, — подчеркнула она.
Впрочем, еще рано говорить о том, что происходящая дедолларизация может сильно ударить по роли этой валюты. Сейчас более половины международных резервов центробанков мира хранятся в ней, а ее доля в платежах и расчетах колеблется около 47−48%, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— Из-за санкций доллар становится достаточно опасной валютой для расчетов. Его статус и роль в мировой экономике может как раз подорвать использование Соединенными Штатами валюты как политического оружия, а не переход других стран на расчеты друг с другом в национальных валютах, — пояснила эксперт.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, если процесс дедолларизации будет усиливаться, это ослабит возможности США по привлечению внешних заимствований, которые необходимы для рефинансирования рекордного госдолга (по последним данным, он превысил $36 трлн).
На России новые ограничения вряд ли отразятся. Наша страна уже перевела большую часть своих расчетов в нацвалюты — по итогам III квартала 2024-го доля рубля в транзакциях с РФ составила 41%, а в денежных единицах дружественных (не западных) стран — еще 42%, писали ранее «Известия». Это говорит о том, что российская экономика постепенно становится более самостоятельной и уверенной.