Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог

«В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ», — отметил юрист.
Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы.
Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан.
«В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан», — уточнил Хаминский.
Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.