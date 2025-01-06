Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог

«В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ», — отметил юрист.