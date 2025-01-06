Во все семена: каким станет 2025 год для агропромышленного комплекса

— Если ЦБ говорит о повышенной продовольственной инфляции в 2025 году, то я с этим согласен. Это будет потому, что урожай 2024 года — около 125 млн т, что меньше 2023 года на 20 млн т. Это значит, что для внутреннего потребления в первой половине 2025 года наличие зерна будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил эксперт.