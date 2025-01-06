Во все семена: каким станет 2025 год для агропромышленного комплекса

Урожай 2025 года может привести к разгону инфляции в стране. Это следует из ответов ЦБ депутатам «Единой России». В документе говорится, что темп осенней посевной кампании отстает от прошлого года, что может стать дополнительным проинфляционным фактором. Также на увеличение этого показателя может повлиять перегрев экономики, ухудшение условий внешней торговли из-за неблагоприятной экономической ситуации, а также рост инфляционных ожиданий россиян.
Эксперты с такой оценкой отчасти согласны. В Минсельхозе отметили, что важнейшим инструментом поддержки аграриев является льготное кредитование, и, несмотря на нынешнюю ключевую ставку, господдержка этого механизма сохраняется.
Почему урожай 2025 года может оказаться не очень хорошим
Темп посевной кампании отстает от прошлого года, это может стать одним из проинфляционных рисков в 2025 году, наряду с перегревом экономики, ухудшением условий внешней торговли из-за неблагоприятной экономической ситуации и ростом инфляционных ожиданий россиян. Об этом говорится в ответах Банка России депутатам фракции «Единая Россия». С документом ознакомились «Известия».
В нем ЦБ сообщает, что баланс рисков для инфляции остается существенно смещенным в сторону проинфляционных. Дезинфляционные риски, напротив, выражены слабо и связаны в основном с замедлением внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики.
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что, несмотря на погодные аномалии, с которыми российские аграрии сталкивались в 2024 году, собран достойный урожай основных сельхозкультур, а, например, по рису он достиг рекордных значений.
— В 2024 году озимый сев осложнялся недостатком влаги в регионах Юга и Центральной России. Тем не менее засеяно около 20 млн гектаров, что является оптимальным результатом в сложившихся условиях. Около 82% посевов зерновых сейчас находятся в хорошем и удовлетворительном состояниях, — сообщили в министерстве.
Там также отметили, что объективно оценить состояние озимых можно будет только весной, по итогам их перезимовки. При этом в регионы заранее направлены практические рекомендации по улучшению состояния озимых.
— В случае необходимости может быть проведен пересев пострадавших площадей яровыми культурами. Для подкормки сохранившихся посевов аграрии активно используют минеральные удобрения, — добавили в ведомстве.
Там также отметили, что важнейшим инструментом поддержки аграриев является льготное кредитование, и, несмотря на текущую ключевую ставку, господдержка этого механизма сохраняется.
— В 2025 году на новые льготные кредиты предусмотрено более 42 млрд рублей. В том числе в начале года более 28,5 млрд будет выделено на новые кредиты непосредственно для посевной, — сообщили в Минсельхозе.
«Известия» также направили запрос в ЦБ с просьбой прокомментировать ситуацию с урожаем 2025 года.
Что мешает развитию АПК в России
Пока давать оценку урожаю преждевременно, сказал «Известиям» глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. При этом он согласен с тем, что высокая стоимость кредитов не дает развиваться аграрной отрасли.
Зампред комитета ГД по защите конкуренции Сергей Лисовский допускает рост продуктовой инфляции. По его словам, причина в высокой ставке ЦБ и удорожании кредитов для бизнеса.
— Это добавляет процентов 60 к стоимости их продукции. А аграрии очень сильно закредитованы. Они берут много кредитов на посевную, а эти кредиты наиболее дорогие. Займов, которые субсидируются государством, очень мало. Поэтому это сильно повлияет на себестоимость в 2025 году, — подчеркнул он.
Аналитический центр «ПроЗерно» ранее со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщил о рекордной в 2024 году доле плохих и не взошедших культур, которая составила беспрецедентные 38%.
— Действительно, по нашим оценкам 38% озимых находятся в плохом и в невзошедшем состоянии, но это еще не их гибель. Они не взошли из-за засухи, но сейчас в южных регионах России пройдут дожди, и посевы могут перейти в разряд удовлетворительных или даже хороших, — пояснил «Известиям» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
При этом он отметил, что такого плохого состояния озимых при входе в зиму не было никогда.
— Если ЦБ говорит о повышенной продовольственной инфляции в 2025 году, то я с этим согласен. Это будет потому, что урожай 2024 года — около 125 млн т, что меньше 2023 года на 20 млн т. Это значит, что для внутреннего потребления в первой половине 2025 года наличие зерна будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил эксперт.
Однако он считает, что об объемах будущего урожая говорить пока преждевременно.
— Проблемы для АПК сейчас общие. Это, прежде всего, связано с удорожавшими кредитами, а не с погодой, которая, конечно, добавляет. В следующем году мы можем наблюдать массовый выход из сельского хозяйства, так как им становится заниматься совершенно нерентабельно, — пояснили в Союзе органического земледелия.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, напротив, заявил о том, что в связи с ростом цен на овощ ситуация для производителей начала выравниваться. При этом аграрии не могут себе позволить взять кредиты и расширить засев площадей, которые в 2024 году сократились на 20 тыс. га, поэтому урожая собрали меньше на 1,5 млн т.
— Ожидания у членов нашего союза на будущий год где-то 50 на 50. Кто-то остается на достигнутых объемах, меньшая часть планирует увеличить площади, — отметил представитель бизнеса.
Когда ситуация в АПК может измениться
Исходя из риторики ЦБ и объективной ситуации, действительно, посев урожая был не такой интенсивный, как в предыдущие годы, а часть культур не взошла, заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом он считает, что ничего критического с продуктами в стране не будет, а население будет ими обеспечено.
— Экспорт, конечно, сократится. Дефицита не будет, но количество товара на рынке уменьшится, а в таких случаях предприниматели всегда поднимают цены. То есть эта риторика ЦБ носит объективный характер. Поэтому Минсельхоз должен оперативно принять меры и что-то досеять, что-то взять по импорту, — пояснил эксперт.
По его мнению, возможна такая ситуация, при которой рост цен будет еще выше сегодняшней продовольственной инфляции, составляющей в районе 10%.
— Как правило, продовольствие в инфляционной составляющей всегда чуть-чуть повыше, чем непродовольственные товары. Что будет в итоге, покажет время. Может, Минсельхоз и изыщет какие-то возможности, чтобы спрос соответствовал предложению. Но в целом с оценкой ЦБ я согласен, — отметил эксперт.
Он также не исключает, что в феврале из-за роста инфляции ЦБ вновь повысит ставку, однако это будет зависеть от итогов января. Если Росстат будет показывать еженедельный рост инфляции, то, исходя из экономической теории, банк просто обязан будет поднять ставку, подчеркнул Остапкович.
Экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод обратил внимание на то, что в России не взошло 38% озимых, что является не очень благоприятным фактором.
— Если мы принимаем во внимание, что пшеница в общей доле урожая занимает 70%, то это, конечно, большая потеря. То, прежде всего, это плохо для экспорта, а вот для внутреннего рынка ее будет вполне достаточно. Но до весны пока такие оценки преждевременны, так как озимые могут еще и взойти. Хотя, безусловно, недород надо ожидать, а урожай будет хуже, чем в 2024 году, — считает он.
Главным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию, станут не плохие озимые или сокращение посевных площадей, а высокая ключевая ставка, а также рост издержек, изменение курса рубля и влияние санкций, резюмировал эксперт.