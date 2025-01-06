Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник

«Конечно же, санкции создают проблемы. Но в условиях санкций российские туристы продолжают приезжать в Турцию, планируют свой отдых в Турции. Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать. Я совру, если скажу, что все идеально, но делается все, чтобы они (проблемы) решались», — сказал собеседник агентства.