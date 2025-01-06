Турецкие туроператоры не хотят терять Россию, рассказал источник

В декабре турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии сообщало, что американские рестрикции против Газпромбанка привели к приостановке раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. По данным издания, крупнейшие туристические операторы в стране опасаются, что платежные проблемы могут снизить популярность этого направления среди них в новом сезоне. При этом, по данным посольства Турции в России от 6 декабря, раннее бронирование отелей для россиян продолжается в прежнем режиме и без препятствий.
«Конечно же, санкции создают проблемы. Но в условиях санкций российские туристы продолжают приезжать в Турцию, планируют свой отдых в Турции. Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать. Я совру, если скажу, что все идеально, но делается все, чтобы они (проблемы) решались», — сказал собеседник агентства.
Ранее в ноябре заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын рассказал РИА Новости, что ограничительные меры против Москвы вызывают проблемы для российских туристов в этой стране, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб.
Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каана Кавалоглу писала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20 процентов на российском рынке, но причины такой ситуации не назывались. Издание Aydınlık утверждало, что туристическая отрасль страны сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.