Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли

«За ноябрь-декабрь средний срок проведения оплаты между Россией и Казахстаном вырос на 24% по сравнению с июлем и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев», — рассказал Чичин.
По его словам, Казахстан — не единственная страна, с которой выросли сроки проведения платежа. Так, за 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 10−14 дней. Поступления средств на счет занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка и категории товаров.
«Оплата напрямую недоступна, с каждым днем банки-респонденты запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, получателях денежных средств, характеристиках товаров и подробностях сделки», — добавил Чичин.
Он отметил, что проблемы с оплатой приводят к резким всплескам и падениям грузопотока между Россией и странами-партнерами, а также к повышению стоимости транспортной логистики.