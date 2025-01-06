Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли

По его словам, Казахстан — не единственная страна, с которой выросли сроки проведения платежа. Так, за 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 10−14 дней. Поступления средств на счет занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка и категории товаров.