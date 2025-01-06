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Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сроки проведения оплаты между Россией и Казахстаном в логистике в ноябре-декабре 2024 года выросли на 24% по сравнению с июлем того же года, рассказал РИА Новости директор европейско-азиатского направления «ПЭК: Global» Геннадий Чичин.

Источник: © РИА Новости

«За ноябрь-декабрь средний срок проведения оплаты между Россией и Казахстаном вырос на 24% по сравнению с июлем и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев», — рассказал Чичин.

По его словам, Казахстан — не единственная страна, с которой выросли сроки проведения платежа. Так, за 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 10−14 дней. Поступления средств на счет занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка и категории товаров.

«Оплата напрямую недоступна, с каждым днем банки-респонденты запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, получателях денежных средств, характеристиках товаров и подробностях сделки», — добавил Чичин.

Он отметил, что проблемы с оплатой приводят к резким всплескам и падениям грузопотока между Россией и странами-партнерами, а также к повышению стоимости транспортной логистики.