С новым строем: девелоперы допускают снижение продаж квартир в 2025 году

Основатель БЕСТ-Новострой и bnMAP.pro Ирина Доброхотова считает, что весь 2025 год строительная отрасль, скорее всего, будет жить в сложных условиях конца 2024-го, пока ЦБ не снизит ключевую ставку. При этом, по ее словам, в Москве и в городах, где представлено дорогое жилье, ситуация будет отличаться. Чем дороже сегмент, тем меньше он зависит от ипотеки, тем выше там доля продаж со 100-процентной оплатой и тем меньше падение спроса, подчеркнула эксперт.