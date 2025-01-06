Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году

До 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии составит шесть рублей за киловатт в час (рост на 12 процентов);От 3900 до 6000 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя;Свыше 6000 киловатт-час в месяц. Оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.