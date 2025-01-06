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Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но коснется это не всех, рассказал агентству «Прайм», доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:

До 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии составит шесть рублей за киловатт в час (рост на 12 процентов);От 3900 до 6000 киловатт-час в месяц. Стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя;Свыше 6000 киловатт-час в месяц. Оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.

Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. «Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час», — пояснил эксперт.

По его мнению, рост платежей ждет лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.