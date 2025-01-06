Китай смог заменить для России марокканские мандарины

Так, по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ было ввезено более 320 тысяч тонн мандаринов. Больше всего из них прибыло из Турции — 126 тысяч тонн, они заняли долю в 36% от всего импорта мандаринов Россией, а также ЮАР — 58 тысяч тонн (17%), Египта — 52 тысячи тонн (15%) и Китая — 37 тысяч тонн (11%). Замкнула пятерку Абхазия с объемом поставок в примерно 27 тысяч тонн (8%).