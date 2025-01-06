Китай смог заменить для России марокканские мандарины

Так, по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ было ввезено более 320 тысяч тонн мандаринов. Больше всего из них прибыло из Турции — 126 тысяч тонн, они заняли долю в 36% от всего импорта мандаринов Россией, а также ЮАР — 58 тысяч тонн (17%), Египта — 52 тысячи тонн (15%) и Китая — 37 тысяч тонн (11%). Замкнула пятерку Абхазия с объемом поставок в примерно 27 тысяч тонн (8%).
В десятку крупнейших поставщиков мандаринов россиянам вошли Марокко — 17 тысяч тонн (5%), Грузия — 11 тысяч (3%), Аргентина — 9 тысяч (3%), Пакистан — 4 тысячи (1%) и Израиль — 2 тысячи (1%).
При этом в абсолютном выражении сильнее всего упал импорт из основных стран-поставщиков мандаринов России — Турции и Марокко. Снижение составило 27 тысяч (-18%) и 23 тысячи тонн (-55%) соответственно. Несмотря на то, что в этом году Россия заметно нарастила покупки мандаринов из ряда стан, этого объема не хватило, чтобы заместить выпавшие поставки. Однако прирост покупок в Китае на почти 37 тысяч тонн (рост втрое), смог компенсировать сокращение поставок марокканских мандаринов.
Суммарно снижение импорта мандаринов составило 67 тысяч тонн, тогда как прирост — почти 50 тысяч тонн. Кроме Турции и Марокко импорт снизился из, например, Египта, Пакистана, Израиля, Азербайджана и Уругвая. А кроме КНР вырос из Аргентины, Грузии, ЮАР и Киргизии.
Самый дорогой импорт среди стран-лидеров по поставкам в Россию оказался из Египта — 112 рублей за килограмм по итогам первых девяти месяцев 2024 года против 78 рублей годом ранее. На втором месте по стоимости расположились китайские мандарины — 87 рублей против 99 рублей.
Наименьшим в прошлом году был показатель для марокканских мандаринов — 40 рублей, как и в 2023 году, и турецких — 50 рублей после 57 рублей в среднем за килограмм. В среднем по всем странам стоимость ввоза одного килограмма за этот период составила 85 рублей за килограмм.