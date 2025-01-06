Какой будет ключевая ставка в 2025 году. Прогноз от 20 аналитиков

При отсутствии каких-либо форс-мажоров высока вероятность, что ключевая ставка пойдет вниз уже в 2025 году, не согласен Голубков. По его словам, это может случиться уже в конце первого полугодия. «Помешать реализации такого сценария могут какие-либо события, неожиданно требующие увеличения денежной эмиссии (например, резкое возрастание дефицита федерального бюджета и т. п. )», — добавляет он. Снижения ставки во втором квартале ожидает и управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Определяющим для ЦБ станет не только уровень инфляции, не меньшее значение будет иметь рост ВВП, уровень доступности кредитования, увеличение доходов населения, перечисляет он.