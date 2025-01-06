Bloomberg сообщил о рекордных закупках газа ЕС у России

Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. «Газпром» в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.