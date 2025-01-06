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Акции российского фармсектора взлетели на фоне вспышки вируса в Китае

Ранее в КНР была зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Информация об этом стала распространяться, когда Мосбиржа была закрыта. Сегодня бумаги российских медицинских компаний растут на фоне общего падения рынка.

Источник: Freepik

Акции российских фармацевтических и биотех-компаний в понедельник, 6 января, демонстрируют заметный рост вопреки тому, что широкий рынок в целом падает в пределах 0,3−0,5%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:12 мск:

  • Акции «Фармсинтеза» растут на 15,23%, до ₽3,935;
  • Акции «Озон фармацевтика» растут на 8,04%, до ₽51,86;
  • Акции «Аптечная сеть 36,36» растут на 5,27%, до ₽11,896;
  • Акции «Артген Биотех» растут на 4,78%, до ₽89,8;
  • Акции «Промомед» растут на 1,5%, до ₽398,9.

В то же время индекс Мосбиржи снижается на 0,46%, до 2815,36 пункта, индекс РТС — на 0,46%, до 872,25 пункта.

«Повышенный интерес к сектору, вероятно, связан с поступающими новостями о распространении вируса, который начал проявляться в разных частях мира», — допускают аналитики «Альфа-Инвестиций».

Ранее в КНР была зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Из данных госорганов Китая следует, что сильнее всего перед этим заболеванием уязвимы дети до 14 лет. Оно протекает в легкой форме, но может вызывать серьезные осложнения.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало. Для противодействия ему также нет препаратов, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.

Новость дополняется.