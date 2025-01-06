Акции российского фармсектора взлетели на фоне вспышки вируса в Китае

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало. Для противодействия ему также нет препаратов, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.