Акции российского фармсектора взлетели на фоне вспышки вируса в Китае

Акции российских фармацевтических и биотех-компаний в понедельник, 6 января, демонстрируют заметный рост вопреки тому, что широкий рынок в целом падает в пределах 0,3−0,5%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 12:12 мск:
- Акции «Фармсинтеза» растут на 15,23%, до ₽3,935;
- Акции «Озон фармацевтика» растут на 8,04%, до ₽51,86;
- Акции «Аптечная сеть 36,36» растут на 5,27%, до ₽11,896;
- Акции «Артген Биотех» растут на 4,78%, до ₽89,8;
- Акции «Промомед» растут на 1,5%, до ₽398,9.
В то же время индекс Мосбиржи снижается на 0,46%, до 2815,36 пункта, индекс РТС — на 0,46%, до 872,25 пункта.
«Повышенный интерес к сектору, вероятно, связан с поступающими новостями о распространении вируса, который начал проявляться в разных частях мира», — допускают аналитики «Альфа-Инвестиций».
Ранее в КНР была зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Из данных госорганов Китая следует, что сильнее всего перед этим заболеванием уязвимы дети до 14 лет. Оно протекает в легкой форме, но может вызывать серьезные осложнения.
В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало. Для противодействия ему также нет препаратов, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.
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