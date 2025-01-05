Выше ₽200 тыс.: на каких должностях у мигрантов будут высокие зарплаты

Как писал РБК со ссылкой на проект этого документа, в 2024-м потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 1,5 раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек. Среди причин привлечения иностранной рабочей силы значатся отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.