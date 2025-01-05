Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Германия продолжает закупать российские энергоносители через третьи лица, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х со ссылкой на экс-министра финансов Оскара Лафонтена.

Источник: РИА "Новости"

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе; США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы; Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — говорится в тексте публикации.

Дизен отметил, что бывший министр изложил «некоторые неудобные факты, которые даже не разрешили обсуждать».

В среду «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.

Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.

В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.