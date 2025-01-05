В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.