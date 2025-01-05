«Санкции приносят пользу США и вредят Европе; США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы; Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — говорится в тексте публикации.
Дизен отметил, что бывший министр изложил «некоторые неудобные факты, которые даже не разрешили обсуждать».
Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.
В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.