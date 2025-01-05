Распалась связь: ценовой разрыв между новостройками и вторичкой будет сокращаться

По данным «Яндекс Недвижимости», в осенние месяцы в городах-миллионниках уже фиксировался определенный тренд. Так, в октябре в 12 миллионниках из 16 разрыв стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке сокращался или стагнировал. А ценовой разрыв в столицах сокращался в сентябре и октябре. На конец ноября в Москве (с учетом всех типов недвижимости) разница в цене между первичным и вторичным жильем составляет 8% в пользу новостроек. В Санкт-Петербурге первичное жилье дороже вторичного на 18%. Кстати, в августе эти цифры в столицах достигали 11% и 21% соответственно.