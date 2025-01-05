Пришлись в сборы: как с 2025 года меняются налоги для граждан и бизнеса

В новом году в России начала действовать пятиступенчатая шкала налогообложения граждан — ставка НДФЛ будет доходить до 22%. Впрочем, изменения затронут только 3% работающего населения, обещают власти. Кроме того, увеличится корпоративный сбор для крупного бизнеса. Эксперты полагают, что это может повлиять на деловую активность и инфляцию, впрочем, повышение фискальной нагрузки частично компенсирует ряд льгот для отдельных отраслей. При этом часть «выросших» средних компаний смогут продолжать пользоваться привилегиями для малых предприятий, но с условием оплаты НДС. Как первая за 26 лет масштабная налоговая донастройка отразится на семьях с детьми, туристах и бюджете — в материале «Известий».
Что изменится в налогах граждан с 2025 года.
С 2025 года в России вступят в силу наиболее масштабные за четверть века изменения в налоговом законодательстве. Как оценили в Минфине, поправки нацелены на то, чтобы сделать фискальную систему более справедливой и сбалансированной.
Одно из главных изменений — введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Ставка сбора не поменяется для граждан, зарабатывающих меньше 200 тыс. рублей в месяц, — они по-прежнему будут платить 13%.
Шкала НДФЛ будет пятиступенчатой — для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составит:
— 15% — для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц);
— 18% — от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц);
— 20% — от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);
— 22% — от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).
Эти ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу. Например, россиянин, зарабатывающий от 250 тыс. в месяц, уплатит всего 1 тыс. сверх того, что пришлось бы перечислить при прежних 13% (или на 12 тыс. больше за год с поступлений в 3 млн).
Из 64 млн работающего населения нововведение распространится только на 3%, отмечал министр финансов Антон Силуанов. При этом поправки не коснутся участников спецоперации и не затронут «северные» надбавки.
В то же время, действующая шкала НДФЛ на дивиденды, на проценты по вкладам и на продажу имущества (кроме ценных бумаг) сохранится:
13% с дохода в пределах 2,4 млн рублей;15% с заработка свыше 2,4 млн.
— Чем ниже была бы установлена планка прогрессии, тем большее количество налогоплательщиков она бы затрагивала, что могло бы негативно восприниматься в обществе и создавать стимулы для ухода от налогов. Так что принятые изменения — это компромисс между намерениями правительства увеличить доходы и не затронуть при этом интересы подавляющего большинства населения, — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Впрочем, растущая налоговая нагрузка всё же сократит реальные доходы граждан с высоким заработком, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Какие налоговые поправки коснутся семей с детьми.
Вместе с тем для малообеспеченных семей введут вычет, который снизит НДФЛ более чем вдвое — до 6%. То есть государство по итогам каждого года будет возвращать уплаченный сбор в сумме 7%. На «налоговый кешбэк» смогут рассчитывать родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ). В 2025-м ПМ составит 17,7 тыс. рублей.
По подсчетам Минфина, в наступившем году вычет может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тыс., если оба работают, и не более 106 тыс., если занят только один член семьи. «Кешбэк» будет доступен почти половине из всех семей с двумя и более детьми, оценили в ведомстве.
Кроме того, стандартный налоговый вычет на детей повысят вдвое. Теперь начисление на второго ребенка составит 2,8 тыс. рублей (вместо 1,4 тыс.), на третьего и каждого последующего — 6 тыс. (вместо 3 тыс.).
Налоговая нагрузка для семей с детьми сократится за счет введения «кешбэка» и увеличения ежемесячных стандартных вычетов, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Кроме того, власти проиндексировали и предельную величину годового заработка, позволяющего вернуть часть денег, — с 350 тыс. до 450 тыс., напомнила эксперт.
С этого года также вводится налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
При этом с 2025-го размер госпошлин за развод и перемену имени вырастет. Для расторжения брака каждый супруг должен будет заплатить по 5 тыс. вместо нынешних 650 рублей, так же как и за регистрацию новых ФИО — 5 тыс.
Налоговые изменения для крупного бизнеса с 2025 года.
С 2025 года налог на прибыль увеличится с 20 до 25%. Как отмечали в ведомстве, действующая сейчас ставка — одна из самых низких среди развитых экономик. Например, в США она составляет 21%, а в Аргентине, Китае и Нидерландах — 25%.
Повышается корпоративный сбор и для IT-компаний — с 0 до 5%. Вместе с тем для юрлиц, которые пользуются преференциальными режимами (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР), ничего не поменяется.
При этом с 2025-го вводится федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль для предприятий в приоритетных сферах — компаний, добывающих сырье, обрабатывающих производств, гостиниц и общепита, IT-компаний, телекоммуникационного бизнеса и юрлиц, занимающихся научными разработками. Вернуть можно будет до 50% от суммы расходов на первоначальную стоимость основного средства, участвующего в производстве, (например, машин и оборудования) или нематериального актива (например, патентов, товарных знаков).
C этого года налоговая нагрузка будет снижена и для технологичного сектора — чтобы мотивировать компании активнее проводить научные работы. Увеличится вычет за расходы бизнеса на НИОКР. Такие траты будут учитываться с коэффициентом 2 (сейчас 1,5). Это позволит платить сбор с меньшего размера прибыли.
Для большинства компаний налоговая нагрузка в той или иной мере увеличится. А с учетом того, что это совпадает с ростом ключевой ставки (на декабрь 2024-го она составляет 21%), деловая активность может снизиться, допускает кандидат экономических наук Андрей Бархота. Если сыграют и другие неблагоприятные факторы (ослабление рубля и падения цен на нефть), для улучшения ситуации властям потребуется создать дополнительные стимулы. Кроме того, по словам эксперта, повышение корпоративного налога, вероятно, повлияет на цены, что будет создавать проинфляционный фон.
Впрочем, ряд льгот позволит избежать повышения налоговой нагрузки для значительного числа компаний, уверен руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.
Какие нововведения предусмотрены для малого и среднего бизнеса.
С 2025-го для малых и средних предприятий (МСП) увеличат порог упрощенной системы налогообложения (УСН) с 200−266 млн до 450 млн рублей в год. При этом повышенные ставки (8% для УСН с исчислением по «доходам» и 20% для УСН по «доходам минус расходы») отменяются. Таким образом, независимо от суммы дохода (но в пределах 450 млн), будут действовать базовые проценты — 6% («доходы») или 15% («доходы минус расходы»).
Справка «Известий».
Упрощенная система налогообложения — это налоговый режим для МСП, освобождающий от уплаты налога на прибыль (НДФЛ — для ИП), налога на имущество, НДС. Для УСН есть два лимита по доходам: обычный (со ставкой 6% для «доходов» и 15% на «доходы минус расходы») — 199,35 млн рублей (то есть, чтобы остаться на ставках 6 и 15%, доходы за 2024 год не должны превышать эту сумму), а также повышенный (8 и 20% соответственно) — 265,8 млн.
Также для «выросших» средних компаний вводится обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для доходов выше 60 млн в год. Ставку сбора можно выбрать: либо как на общем режиме (20 или 10% для определенных категорий товаров), либо 5 или 7% в зависимости от величины доходов без права на вычеты.
При этом для МСП, занятых в обрабатывающих производствах, изменятся ставки страховых взносов за сотрудников. В пределах МРОТ общий тариф останется прежним (30%), но с выплат свыше минимального жалованья ставка составит 7,6% (вместо действующих 15%). Льгота не распространяется на производителей напитков, табачных изделий, металлургии, кокса и нефтепродуктов.
— Изменения в порядке применения УСН нацелены на то, чтобы минимизировать возможность злоупотребления режимом, — отметил Виктор Мачехин из Президентской академии.
Введение НДС коснется только 3,2% предпринимателей на УСН, так как у остальных доходы ниже 60 млн в год, подчеркнула Екатерина Голубцова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Главным образом это затронет МСП в непроизводственной сфере.
Вместе с тем издержки производственных предприятий сократятся за счет понижения тарифов страховых взносов, продолжила эксперт. Кроме того, по ее словам, повышение порогов УСН положительно отразится на доходах малого бизнеса.
Как будет действовать налоговая амнистия для бизнеса.
Вместе с появлением НДС с этого года для бизнеса, который перерос рамки малого и среднего, однако уходил от резкого увеличения налогов через дробление компаний, предусмотрят амнистию. Так, если предприниматель добровольно сознается в нарушении с 2025-го, то неуплаченные сборы, пени и штрафы за 2022−2024 годы не будут взыскиваться — соответствующую задолженность спишут. Но если за дробление уже открыто уголовное дело, то поблажек не будет.
— Налоговая амнистия создаст условия для выхода бизнеса «из тени». Учитывая существенное повышение эффективности контрольной работы налоговых органов, эта мера будет востребована, — уверена Екатерина Голубцова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Амнистия будет не разовой мерой, а постоянным режимом. Поэтому объем заявок от желающих ею воспользоваться будет весьма крупным, считает Андрей Бархота.
Как налоговые изменения скажутся на регионах и бюджетной системе.
С этого года курортный сбор преобразуется в туристический налог. Речь идет о действующем сейчас обязательном платеже в некоторых регионах, который взимается с отдыхающих вместе со стоимостью проживания в гостиницах. По новым правилам, местные власти станут сами определять, вводить ли этот сбор.
Максимальная ставка по налогу будет увеличиваться постепенно: в 2025-м она составит 1% от стоимости проживания, а затем каждый следующий год будет прибавляться один процентный пункт до 2029-го. Через пять лет лимит будет не выше 5%.
С января 2025-го туристический налог введут 55 регионов, выяснили СМИ. В большинстве из них он будет распространяться на отдельные муниципалитеты (населенные пункты или территории) — например, во Владикавказе, Казани, Архангельске, Екатеринбурге.
Поступления от туристического налога пополнят местные бюджеты, что увеличит их финансовую устойчивость, уверена Екатерина Голубцова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Учитывая рост внутреннего туризма почти по всей стране, дополнительные доходы будут хорошим подспорьем для субъектов.
Уже сейчас курортный сбор позволяет отдельным регионам собирать существенные средства, которые направляются на развитие инфраструктуры, добавил Виктор Мачехин из Президентской академии. В дальнейшем туристический сбор может приносить регионам дополнительные по 35 млрд рублей в год, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
При этом всего налоговые поправки принесут бюджетной системе 2,6 трлн рублей в 2025 году, оценил Минфин. Больше половины этой суммы обеспечит повышение налога на прибыль организаций — 1,6 трлн. Прогрессивная шкала по НДФЛ — около 533 млрд.
По словам Антона Силуанова, дополнительные доходы бюджета от налоговой донастройки пойдут на социальные программы, такие как нацпроекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная активная жизнь».