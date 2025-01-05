Пришлись в сборы: как с 2025 года меняются налоги для граждан и бизнеса

В новом году в России начала действовать пятиступенчатая шкала налогообложения граждан — ставка НДФЛ будет доходить до 22%. Впрочем, изменения затронут только 3% работающего населения, обещают власти. Кроме того, увеличится корпоративный сбор для крупного бизнеса. Эксперты полагают, что это может повлиять на деловую активность и инфляцию, впрочем, повышение фискальной нагрузки частично компенсирует ряд льгот для отдельных отраслей. При этом часть «выросших» средних компаний смогут продолжать пользоваться привилегиями для малых предприятий, но с условием оплаты НДС. Как первая за 26 лет масштабная налоговая донастройка отразится на семьях с детьми, туристах и бюджете — в материале «Известий».