Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

Традиционно крупнейшим торговым партнером России по данному направлению, как и в 2023 году, стала Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. Сохранить лидерство ей удалось, несмотря на снижение объемов: по сравнению с предшествующим годом они просели на 24%.
На втором месте оказалось еще одно европейское государство, кулинарные традиции которого прочно ассоциируются с пивом — Чехия. Ей удалось нарастить экспорт в Россию на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третью строку занял Китай.
Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн — практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн.
Шестое место заняла показавшая пятикратный прирост по объемам Польша (18,1 тысячи тонн). Строчкой ниже идет Латвия (16,5 тысячи тонн), отгрузки которой просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 36%. Восьмое место занял Казахстан (10,9 тысячи тонн, снижение на 28%). А последние два места заняли еще два европейских государства: Нидерланды (4,7 тысячи тонн, рост на 19%) и Австрия (2,3 тысячи тонн, рост на 14%).