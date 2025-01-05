Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн — практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн.