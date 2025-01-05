Эксперты описали двумя словами, что ждать от экономики России в 2025 году

Донец не исключает также и стагфляционный сценарий. «Уже сейчас мы видим, как замедляется рост, а по некоторым секторам экономики у нас в принципе уже отрицательные значения. При этом очень высокая инфляция, которая только ускоряется и вновь опережает прогнозы», — отмечает она. Однако это «временная ситуация», уверена экономист. «Стагфляция происходит, когда у вас где-то повысились издержки и вы не можете быстро к этому подстроиться, а можете только принять этот факт и заставить экономику через повышение внутренних цен дальше приспосабливаться. Потом включается денежно-кредитная политика, которая выбирает, по какому пути пройти подстройку: с меньшей инфляцией, но и с меньшим экономическим ростом — или с большей инфляцией, но более плавным торможением. Это всегда вопрос о перераспределении нагрузки между населением и компаниями», — поясняет она.