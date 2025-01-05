Экономист оценил вероятность глобальной торговой войны

Мировая экономика в последние годы переживает непростые времена: темпы роста остаются «вялыми» и ниже, чем до пандемии, отмечали ранее в Международном валютном фонде. При этом рост глобального ВВП постепенно замедляется: если в 2022 году он составлял 3,6%, то в 2023 году — уже 3,3%, а в 2024 году МВФ прогнозировало 3,2%.
«Это не кризис, а нормализация после пандемийного шока и восстановительного роста. При высоких государственных, в том числе военных, расходах по всему миру кризис маловероятен — если только тарифная политика США не станет спусковым крючком для мировой торговой войны», — прокомментировал Табах вопрос, могут ли замедляющиеся темпы роста экономики быть признаком «ползучего кризиса».
При этом, по его словам, «мировая рецессия из-за тарифных торговых войн — это не базовый, но возможный сценарий».
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран — одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60−100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.