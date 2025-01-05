Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров

Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и статью 26.1 федерального закона “О страховых пенсиях”.