Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников

Противники доллара исходят из того, что на войне все средства хороши: мировая практика знает множество способов по снижению зависимости экономики от американской валюты. При этом самый популярный сценарий — это активный переход на альтернативные средства платежа. Например, в 2024 году о заинтересованности в расчетах в нацвалютах с Россией официально заявила Гвинея-Бисау, почти полностью на расчеты в рублях и юанях перешла Монголия. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго, Судан и множество других также делают ставку на более активное использование нацвалют.