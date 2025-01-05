Bloomberg оценил убытки России от остановки транзита газа через Украину

Остановка транзита газа по территории Украины с 1 января 2025 года приведет к сокращению доходов федерального бюджета России в этом году, отмечает он.
Если часть сырья перенаправят по «Турецкому потоку» и увеличат экспорт в Китай и Центральную Азию, то снижение доходов РФ в 2025 году составит порядка 1,2 миллиарда долларов, это 0,3% от общего объема доходов бюджета, ожидаемых правительством.
Если сделать этого не удастся, то потери могут составить около 1,4 миллиарда долларов (около 0,36% всех ожидаемых доходов).
«Тем не менее, даже самый худший вариант — полная потеря экспорта природного газа, ранее разрешенного к транзиту через Украину, — скорее всего, принесет меньшие убытки, чем взрывы на “Северных потоках” в сентябре 2022 года», — отмечает агентство.