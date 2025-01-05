Bloomberg оценил убытки России от остановки транзита газа через Украину

Этот размер будет зависеть от того, сможет ли Россия перенаправить часть потерянных объемов через «Турецкий поток». Но в любом случае эти убытки окажутся меньше, чем последствия подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.