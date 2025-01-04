Восточное время: как изменился внешнеторговый оборот России в 2024 году

В 2024 году усилилась тенденция на логистику товаров из стран Юго-Восточной Азии, отмечает соучредитель группы компаний «СЛК» Дмитрий Аржаных. В безусловных лидерах оказался Китай. Объем импорта за период с января по ноябрь 2024 года, по данным Главного таможенного управления КНР, составил $104,19 млрд. На втором месте оказалась Индия с объемом импорта в стоимостном выражении в $35,8 млрд за первое полугодие 2024 года, указывает Михаил Хачатурян.