Восточное время: как изменился внешнеторговый оборот России в 2024 году

Минувший год ознаменовался переменами во внешнеторговом обороте России. Санкции и геополитическая нестабильность вынудили экономику адаптироваться к совершенно новым реалиям. Несмотря на эти вызовы, объем экспорта продемонстрировал рост, увеличившись на 0,5%, и составил $278 млрд. В фокусе внимания российских поставщиков оказались Азия, Африка и страны СНГ. Какой была структура экспорта и импорта в 2024-м — в материале «Известий».
Как менялся экспорт.
Суммарный объем экспорта в стоимостном выражении, по данным Федеральной таможенной службы, вырос в 2024 году на 0,5% и составил $278 млрд, указывает кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Структура поставок претерпела значительные изменения — лидирующие позиции по объему экспорта в стоимостном выражении в минувшем году заняли страны Азии ($209,2 млрд).
На втором месте, по словам эксперта, расположился Евросоюз. Объем экспорта в его случае, несмотря на санкции, ограничения в расчетах и другие негативные тенденции, составил $43,8 млрд. На третьем месте оказались страны Африки с совокупным объемом экспорта в $16,4 млрд.
Переориентация на рынки Азии, Ближнего Востока и стран СНГ стала основной особенностью экспорта в 2024 году, считает руководитель лаборатории креативных индустрий московской школы управления «Сколково» Лидия Рой. Данная тенденция объясняется новыми логистическими факторами и экономическими обстоятельствами. Санкции, в частности, вызвали рост затрат на логистику и ограничили финансовые операции с зарубежными партнерами. В результате этого компании начали укреплять внутренние производственные мощности и искать новые экспортные направления.
— Китайский рынок стал привлекательным из-за роста среднего класса, а Ближний Восток показал высокий спрос на уникальные товары, — уточняет собеседница «Известий».
Российские компании, по ее мнению, активно адаптируют свою продукцию и маркетинговые стратегии под специфику этих рынков. Такие изменения включают локализацию упаковки, дизайна, маркетинговых материалов, а также использование цифровых инструментов.
Откуда импортировала РФ.
В 2024 году усилилась тенденция на логистику товаров из стран Юго-Восточной Азии, отмечает соучредитель группы компаний «СЛК» Дмитрий Аржаных. В безусловных лидерах оказался Китай. Объем импорта за период с января по ноябрь 2024 года, по данным Главного таможенного управления КНР, составил $104,19 млрд. На втором месте оказалась Индия с объемом импорта в стоимостном выражении в $35,8 млрд за первое полугодие 2024 года, указывает Михаил Хачатурян.
В свою очередь, объем импорта в Белоруссию за тот же период составил $12,5 млрд. В странах Южной и Латинской Америки этот показатель за 11 месяцев 2024 года достиг $9,3 млрд. Замыкают топ-5 страны Африки с объемом импорта в $2,2 млрд.
Поставщиками также выступили Турция, ОАЭ, Евросоюз, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, дополняет список Аржаных. Из стран СНГ в число крупнейших импортеров вошли Узбекистан и Казахстан, уточняет специалист департамента стратегических исследований компании «ТР» Николай Вавилов.
— Общие объемы импорта товаров в РФ немного уменьшились, так как весь 2024 год импортеры ощущали сложности, связанные с оплатой, — рассказывает Аржаных.
Действующие товарные и финансовые ограничения продолжат негативно сказываться на внешнеторговых оборотах между Россией и странами Евросоюза, в связи с чем доля азиатских и африканских стран в экспорте и импорте будет лишь расти, убежден директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
— При этом надо понимать, что страны Азии — это еще и обходной канал поставок для санкционных европейских товаров, в связи с чем логистические цепочки усложнились, и дать однозначную оценку реального источника импортных потоков крайне трудно, — считает эксперт.
Как торговали с ЕС.
Поставки из ЕС в минувшем году существенно сократились, отмечает Дмитрий Аржаных. Если до 2022 года процент перевозок из Евросоюза составлял около половины всего объема импорта, то в 2024 году уменьшился в несколько раз.
Объем поставок, в частности, снизился с $60 млрд за восемь месяцев 2023 года до $43,8 млрд за аналогичный период в 2024-м, уточняет Николай Вавилов.
В общей сложности объемы экспорта в ЕС сократились на 27,2%, указывает Михаил Хачатурян. Импорт снизился на 10,3%. Расчеты при торговле со странами Евросоюза осуществлялись в основном через специальные счета в евро и рублях.
При этом во второй половине 2024 года наблюдалось улучшение в ситуации с внешнеэкономическими оборотами со странами Евросоюза, дополняет Вавилов. Основными экспортными товарами из России в ЕС стали удобрения, природный газ, железо и сталь, в то время как поставки никеля и сырой нефти уменьшились.
— В 2025 году сложившаяся тенденция к сокращению доли экспорта и импорта в ЕС и другие недружественные страны, скорее всего, сохранится, а доля дружественных и нейтральных стран продолжит расти, — предрекает эксперт.
Что продавали и покупали.
Основой российского экспорта остаются минеральные товары (нефть, газ и их производные), металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, считает Михаил Хачатурян. Из общего объема поставок 61% пришелся на минеральное сырье, 14,5% — металлы, 10% — продовольственные и сельхозтовары, уточняет Дмитрий Завьялов.
Основными видами импорта являются техника и электроника, одежда и обувь, автомобили и запчасти к ним, продукты питания и напитки, медицинские препараты и оборудование, дополняет Хачатурян.
Кроме того, в 2024 году в Россию активно импортировались оборудование различного назначения (обрабатывающее, строительное
В каких валютах велась торговля.
При оплате экспорта и импорта Россия стремится развивать расчеты в национальных валютах, рассказывает Михаил Хачатурян. По данным Центробанка, доля доллара, евро и валют других недружественных стран в расчетах составляет около 18%. На валюты дружественных стран (тенге, рупии, дирхамы, юани) приходится 42%. Рубль в качестве средства расчета за экспорт и импорт наиболее популярен в странах Карибского бассейна (59,4%), Океании (73,1%) и Африки (92%).
Переход на расчеты в национальных валютах во многом обусловлен проблемами при проведении платежей по контрактам, убежден Дмитрий Аржаных.
— Большинство банков Китая в начале 2024 года перестали принимать деньги от российских импортеров. Именно поэтому многие компании были вынуждены кардинально перестраивать свою систему финансовой логистики, — полагает эксперт.
В результате доля платежей в долларах и евро значительно уменьшилась. Вместо этого оплата стала чаще производиться в юанях, дополняет Аржаных.
— Если вести речь о прямых оплатах через российские банки, то в 2024 году продолжился тренд перехода на местные валюты, — считает собеседник «Известий».
Что будет с внешнеторговым оборотом РФ.
Прогнозы по экспорту и импорту российских компаний на 2025 год разнятся из-за санкционных ограничений, замедляющих внешнеэкономическую деятельность. Хотя Россия имеет экспортно ориентированную модель экономики, в будущем импорт будет расти из-за изменения геополитических факторов и внутренних тенденций, предрекает Николай Вавилов.
В целом же в 2025 году экспорт может составить $285−295 млрд, прогнозирует Михаил Хачатурян. Импорт в этом случае достигнет $187−194 млрд.
— Важнейшими факторами, способными как увеличить, так и уменьшить объемы внешней торговли России, являются внешние ограничения и потенциальный риск вторичных санкций в отношении внешнеторговых партнеров, — полагает эксперт.
В связи с этим в 2025 году сохранятся сложности, связанные с оплатой по торговым контрактам и разрушением международных логистических цепочек, допускает Дмитрий Аржаных.
Тем не менее прогнозы на 2025 год для экспорта российских товаров выглядят позитивно, считает Лидия Рой. Основной рост ожидается за счет дальнейшего расширения присутствия на рынках Азии, Ближнего Востока и СНГ.
— Использование маркетплейсов, социальных сетей и локальных партнерств станет ключевым инструментом для выхода на новые рынки. Однако успех будет зависеть от способности российских компаний преодолевать конкуренцию, геополитические риски и продолжать адаптацию продукции под специфику целевых рынков, — резюмирует эксперт.