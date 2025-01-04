В Греции заявили, что смогут обойтись без российского газа

«Сейчас мы видим, что цены с лета, по сути, практически удвоились, но они не идут ни в какое сравнение с теми ценами, которые мы видели зимой 2022 года. Они тогда дошли до 400 евро за мегаватт-час, сейчас они находятся на уровне 45−50 евро за мегаватт-час. Думаю, мы не увидим ничего ужасного, если не случится ничего непредвиденного», — сказал гендиректор компании.