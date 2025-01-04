Турция готова сотрудничать с Китаем в области редкоземельных материалов

Власти Китая в июле представили правила обращения с редкоземельными элементами. Они подразумевают, что будут усилены охрана и контроль в отношении соответствующих ресурсов, широко используемых в высокотехнологичной продукции. В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов.