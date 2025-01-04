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СМИ узнали о риске затопления крупных нефтепортов мира

Повышение уровня моря из-за климатических изменений может привести к затоплению крупных нефтяных портов мира. Об этом 4 января сообщила британская газета The Guardian.

Источник: Reuters

«Ученые заявили, что эта угроза иронична, поскольку сжигание ископаемого топлива вызывает глобальное потепление», — пишет издание.

Уточняется, что переход на возобновляемые источники энергии поможет сократить выбросы и остановить глобальное потепление.

По данным The Guardian, если уровень моря поднимется на один метр — могут серьезно пострадать 13 нефтепортов, в том числе Рас-Танура и Янбу в Саудовской Аравии и Хьюстон и Галвестон в США.

«Повышение уровня моря на один метр теперь неизбежно в течение столетия или около того, и может произойти уже в 2070 году», — отметили в британской газете со ссылкой на данные Международной инициативы по климату криосферы.

Ранее, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Танкеры сели на мель. С обоих судов эвакуированы 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.