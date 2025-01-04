Рост зарплат и «перепрыгивание»: какие тренды ждут рынок труда в 2025-м

Ни один из этих сценариев не предполагает роста или хотя бы стабилизации численности занятых к 2045 году. Капелюшников пишет, что в случае реализации низкого варианта прогноза занятость будет монотонно снижаться на протяжении всего предстоящего периода и к 2045 году сократится примерно на 10,5 млн человек в абсолютном (или примерно на 14% в относительном) выражении. При среднем варианте она также будет непрерывно снижаться на всем горизонте прогноза, однако кумулятивные потери в занятости будут меньше — примерно 7 млн человек, или 10%. При высоком варианте занятость достигнет 72,1 млн человек к 2031 году, удерживаясь затем на этом плато в течение последующих восьми лет, после чего падение возобновится и будет продолжаться вплоть до конца прогнозируемого периода. В итоге к 2045 году занятость потеряет 4,5 млн человек, или 6%, отмечает Капелюшников.