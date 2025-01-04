Россияне сократили долги перед коллекторами

Средний долг россиянина перед коллекторами упал ниже 200 тысяч рублей впервые за три года, пишет РБК со ссылкой на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Отмечается, что средняя задолженность россиян перед коллекторами в 2024 году составила 196 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель был равен 210 тысяч рублей, в 2022 году — 214 тысяч рублей.
Большая часть долгов — это суммы до 50 тысяч рублей, их доля составляет 31%. Доля долгов свыше 1 млн рублей составляет всего 9%.
До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов говорил, что в России нельзя вводить ограничения для жителей в кредитах, даже если уровень закредитованности граждан растет.
Он пояснил, что сам взял кредит до зарплаты перед Новым годом, так как необходимо покупать подарки.