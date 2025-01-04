Продажи новых автомобилей в России выросли за год почти на 40%

За 2024 год в России было продано более 1,836 млн новых автомобилей разных классов, что на 39% превышает показатель 2023-го (1,32 млн). При этом продажи новых легковых автомобилей выросли почти в 1,5 раза, с 1,057 млн до 1,554 млн штук. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные АО «ППК» (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт» и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин).