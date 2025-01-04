Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок № 1 АЭС «Аккую» в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС «Аккую» ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании «Аккую Нуклеар» Денис Сезёмин.