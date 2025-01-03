В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы

До середины 2023 года решения турецкого ЦБ кардинально расходились с общепринятыми мировыми практиками денежно-кредитной политики, которые предполагают повышение ставки при ускорении роста цен. ЦБ Турции начал снижать ключевую ставку с 19% в августе 2021 года, несмотря на то что тогда инфляция в стране уже превышала 21%. К концу 2021 года ставка опустилась до 14%, а инфляция разогналась до 36%. К февралю 2023 года ставка была понижена с 19 до 8,5% годовых. Ранее президент Турции уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать монетарную политику. По итогам февраля 2023 года инфляция составила 55,2%.