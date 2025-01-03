СМИ сообщили о росте импорта урана из России в Германию почти на 70%

По данным издания, уран поступает от двух дочерних компаний российской атомной корпорации «Росатом». Материал, предназначенный для эксплуатации атомных электростанций (АЭС), доставляется на завод по производству топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в Лингене, Нижняя Саксония.
«В настоящее время эмбарго Европейского союза на импорт или экспорт ядерного топлива для мирного использования из России не существует», — заявило федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты потребителей ФРГ.
Уточняется, что в настоящее время в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии всё еще используются топливные элементы российского производства и многие европейские страны пытаются найти альтернативу. Так, компания ANF отметила, что с 2030 года начнет эксплуатацию топливных элементов для АЭС собственного производства.
16 декабря Европейский союз (ЕС) согласовал 15-й пакет санкций против России. В него вошли 54 физических и 30 юридических лиц. В первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
Президент России Владимир Путин 7 ноября заявил, что объем западных антироссийских санкций беспрецедентен с исторической точки зрения, но рестрикции не нанесли РФ «сокрушительного удара, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства подчеркнул, что никакие санкции не изменят того, что Россия на самом деле нужна миру.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.