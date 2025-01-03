СМИ сообщили о росте импорта урана из России в Германию почти на 70%

Данные министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии показывают, что в 2024 году из России в Германию было импортировано не менее 68,6 т урана, что почти на 70% больше, чем в 2023 году. Об этом 3 января сообщил немецкий журнал Spiegel.