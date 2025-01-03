Российские казино за год посетили более 2 млн человек

При этом в АИРИС отметили, что на фоне развития инфраструктуры игорных зон растет доля их неигровых доходов. «Сибирская монета» увеличила выручку от не связанных с азартными играми направлений до 650 млн руб. (рост год к году — 127,5%), Sobranie — до 89,7 млн руб. (плюс 23,6%). Два казино «Шамбала» в неигровом сегменте суммарно заработали около 235,5 млн руб.: 38,9 млн руб. в Калининграде и 196,7 млн руб. во Владивостоке. Игорная зона «Красная Поляна» свои неигровые доходы не раскрыла, но год к году они выросли на 14,6%.