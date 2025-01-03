«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2024 году

Главным финансовым событием этого года, очевидно, стало неожиданное для многих серьезное повышение ключевой ставки до 21% — притом что в начале года риторика не предполагала ее роста выше 16%. Исходя из этого, многие участники рынка именно на этом уровне начали фиксировать высокие доходности в длинных облигациях, что в результате принесло лишь серьезные просадки в портфелях по итогам года. Поэтому эксперты напоминают, что покупать инструменты следует постепенно, корректируя стратегию в соответствии с динамикой рынка.