«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2024 году

В декабре Банк России приостановил и, возможно, завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), президент Владимир Путин подписал закон, допускающий вывод дивидендов со счетов ИИС-3, а индекс Мосбиржи отскочил вверх с минимального значения в 2370 пунктов до 2786 пунктов. О том, какие события года повлияли на рынок больше всего и какие доходности показали разные инвестпортфели, — в материале «Известий».
Итоги года
Главным финансовым событием этого года, очевидно, стало неожиданное для многих серьезное повышение ключевой ставки до 21% — притом что в начале года риторика не предполагала ее роста выше 16%. Исходя из этого, многие участники рынка именно на этом уровне начали фиксировать высокие доходности в длинных облигациях, что в результате принесло лишь серьезные просадки в портфелях по итогам года. Поэтому эксперты напоминают, что покупать инструменты следует постепенно, корректируя стратегию в соответствии с динамикой рынка.
Другим важнейшим событием года, косвенно повлиявшим на фондовый рынок, стало изменение законодательства в отношении налогообложения физлиц. Введение прогрессивной шкалы будет приносить в бюджет больше средств за счет тех, чьи доходы значительно превышают средний уровень по стране.
Также в 2024 году завершилось действие программы льготной ипотеки, после чего остался только ее семейный вариант — в результате во второй половине года объемы выдачи существенно замедлились. Потенциально этот сценарий означает, что рост цен на недвижимость существенно замедлится и те россияне, которые покупали ее с инвестиционными целями, направят свои средства на фондовый рынок и поддержат его рост.
Валюта под подушкой — доллары и евро
По результатам декабря портфель из долларов и евро просел на 8,14%, а его совокупная стоимость составила 238,2 тыс. рублей. С начала года он показал доходность в 9,02%, что можно считать одним из лучших показателей среди других вариантов.
Аналитик «Финама» Иван Пуховой объясняет, что валютный портфель в течение декабря ушел в коррекцию после заявлений ЦБ в конце ноября о приостановке операций по покупке валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина. Это было сделано для того, чтобы остудить пыл спекулянтов и остановить ослабление рубля.
В целом же доходность от валюты оказалась заметно ниже процентов, которые можно было заработать на рублевом депозите — и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться и в следующем году. Аналогичная ситуация наблюдается и по многим другим портфелям.
Их мало кто видел вживую — юани, лиры и белорусские рубли
Совокупная стоимость портфеля из экзотических валют в декабре тоже пошла вниз, но уровень волатильности оказался ниже, чем по классическим — в результате он подешевел на 6,24%, до 151,1 тыс. рублей. За год показатель вырос на 4,4%.
По абсолютному показателю это всё еще худший результат среди остальных портфелей — ввиду реализовавшегося ранее риска внезапной остановки биржевых торгов швейцарскими франками. Важно, что с учетом традиционно более высокой волатильности результат по портфелю должен быть лучше, чем по классическим валютам, но этого не случилось.
Все как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
Портфель федеральных облигаций за месяц показал заметный рост по своей номинальной стоимости — активы подорожали на 8,04%, до 218,9 тыс. рублей. Но итоговая годовая доходность оказалась отрицательной, составив минус 3,06%. Среди всех остальных вариантов портфель ОФЗ один из двух ушел в минус по итогам года.
Иван Пуховой отмечает, что позитив восстановительной динамики усилился после заявлений ЦБ относительно процентной ставки. Рынок ожидал еще одного повышения, однако регулятор принял решение сохранить текущую ставку, поскольку произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее. Это значит, что в среднесрочной перспективе доходности выровняются и результат не заставит себя долго ждать.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
Традиционно более высокие по доходности корпоративные облигации показали себя лучше многих других портфелей, заняв второе место по доходности. За месяц портфель подорожал на 3,15%, до 260,4 тыс. рублей, а годовой показатель составил 8,42%.
Положительный результат в этом портфеле во многом вызван тем, что входящие в него облигации рассчитаны на более короткий срок — в числе прочих событий к концу года были погашены долговые бумаги компании ПИК. Это лишний раз говорит о том, как важно диверсифицировать инвестиционные инструменты и балансировать свои стратегии.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Рынок акций в декабре вместе с другими вернулся к росту на новостях о сохранении ключевой ставки — он прибавил 6,43%, а его общая стоимость достигла 262,4 тыс. рублей. Но по итогам года абсолютный показатель почти не изменился, увеличившись на 1,04%.
В «Финаме» отмечают, что декабрьский отскок акций показывает, насколько важно инвесторам следить за различными сигналами и корректировать свою инвестиционную стратегию соответствующим образом. По мере снижения ключевой ставки в акции снова начнут перетекать средства инвесторов, что усилит положительную динамику таких инструментов.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Портфель спекулятивных акций отреагировал на сохранение ставки гораздо более сдержанно, увеличившись в цене только на 2,19%. Несмотря на то что по итогам года он показал самый худший результат, просев аж на 40,16%, в абсолютном выражении он всё еще выигрывает у остальных — его стоимость на конец года составила 281,3 тыс. рублей.
Финальные годовые цифры по портфелю показывают, что низколиквидные активы несут в себе множество рисков рыночного и нерыночного характера. Поэтому эксперты рекомендуют держать в таких инструментах не более 10% от общего капитала.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).