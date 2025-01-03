От депозита до биткоина: какой актив оказался самым прибыльным в 2024-м

«РБК Инвестиции», традиционно подводя итоги завершившегося года, сравнили доходности, которые могли обеспечить вложения в разные финансовые инструменты. В этом году мы опять не включили в обзор вложения в иностранные ценные бумаги в силу того, что этот рынок доступен небольшому числу инвесторов. В то же время в этот раз в обзор был добавлен биткоин ввиду того, что эта криптовалюта неоднократно переписывала свои исторические максимумы, а ее курс в моменте превышал $100 тыс.
Как мы считали?
Доходность депозитов считалась на основе средневзвешенных ставок по депозитам по данным Банка России.
Доходность вложений в государственные и корпоративные облигации определялась усредненно по динамике индекса полной доходности государственных облигаций Мосбиржи и индекса полной доходности корпоративных облигаций Мосбиржи соответственно.
Эффективность вложения в акции российских компаний считалась по динамике индекса полной доходности Мосбиржи «брутто».
Эффективность вложения в иностранные валюты — доллар США, евро, китайский юань и казахстанский тенге — определялась по динамике официально установленных курсов иностранных валют по данным Банка России.
Для определения доходности инвестиций в золото и серебро мы ориентировались на динамику учетных цен Банка России.
Доходность вложений в криптовалюту мы определяли по динамике курса биткоина в рублях по данным CoinGecko.
Годовая урожайность
Мы сопоставляли доходности вложений в российских рублях, в том числе пересчитывая по соответствующим курсам депозитные вклады в иностранной валюте. Срок инвестирования — год: с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года. Доходности оценивались усредненно.
Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом стал биткоин. Эта криптовалюта с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года принесла инвестору доходность 146,35% в рублях. За это время курс биткоина вырос с ₽4 000 027 до ₽9 854 180 в рублевом эквиваленте.
Драгоценные металлы — золото и серебро — стали вторым и третьим по доходности инструментами соответственно. Учетные цены на золото, установленные ЦБ, выросли за год с ₽6035,07 до ₽8392,87 за 1 грамм, а серебро в учетных ценах подорожало за это время с ₽71,49 до ₽95,06. Номинально удорожание золота принесло инвестору 39,07% годовой доходности, а серебра — 32,97%.
Однако при реальной покупке и продаже золотых и серебряных слитков, в том числе через металлические счета, инвестор сталкивается с тем, что банки, регламентируемо выставляя цены на покупку и продажу, выдерживают разницу между ними порядка 5%. Это значит, что номинальная доходность будет частично съедена такой разницей. Поэтому фактически рублевая доходность золота составила порядка 31−33% в зависимости от уполномоченного банка, а фактическая доходность серебра — 24−27%.
Годовой депозит в рублях, открытый в конце декабря 2023 года, в среднем принес бы 13,57%.
Средняя ставка годового депозита в долларах составляла в декабре 2023 года 2,13%. При этом курс доллара за рассматриваемый нами период (25 декабря 2023 года — 25 декабря 2024 года) вырос на 8,63% — с ₽91,9389 до ₽99,8729, благодаря чему фактическая доходность депозита в долларах в пересчете на рубли составила 10,94%.
Вложения в юань принесли инвестору 6,24% — именно столько составил рост курса юаня за год (с ₽12,8598 до ₽13,6624).
Евро подорожал за год с ₽101,2863 до ₽104,231 и, следовательно, мог принести инвестору доходность 2,91%. Средняя ставка годового депозита в евро составляла в декабре 2023 года 1,42%. Соответственно, доходность депозита в евро в пересчете на рубли составила 4,37%.
Годовое вложение, сделанное годом ранее в облигации компаний, дало бы инвестору в среднем доходность 2,53%. Именно на столько вырос индекс полной доходности корпоративных облигаций Мосбиржи (с 144,54 пункта 25 декабря 2023 года до 148,19 пункта 25 декабря 2024 года).
При этом годовая инфляция в России на 25 декабря 2024 года, по оценкам Минэкономразвития, составила 9,7%. Таким образом, только пять инструментов из топ-10 принесли доходность с опережением инфляции.
Кроме того, три вида вложений, вероятнее всего, принесли долгосрочным инвесторам убытки. Вложения в ОФЗ с фиксированным купоном дали бы в среднем потерю 3,21% вложений — на столько с 25 декабря 2023-го по 25 декабря 2024-го снизился индекс полной доходности государственных облигаций Мосбиржи (с 619,2 пункта до 599,32 пункта).
Индекс полной доходности Мосбиржи «брутто» снизился за год с 6969,89 пункта до 6741,67 пункта. Это значит, что российские акции принесли бы в среднем убыток в 3,27%.
Вложения в казахстанскую валюту — валюту одного из ключевых партнеров по СНГ — принесли бы убыток 5,21%. За рассматриваемый период курс тенге снизился с ₽20,1184 до ₽19,0699.
Извлекая максимум выгоды
Тем не менее в течение года для инвестора появлялись возможности увеличить доходность вложений, если бы он смог угадать оптимальные моменты покупки и продажи или использовал бы сложный процент на растущих ставках депозитов.
Если бы инвестор вложился в облигации компаний почти в конце года, 18 декабря, когда индекс полной доходности корпоративных облигаций Мосбиржи был на минимальном уровне 140,83 пункта, а продал бы 25 декабря года при уровне индекса 148,22 пункта, то доходность достигла бы 5,25%.
Если бы инвестор купил ОФЗ с фиксированным доходом 1 ноября, когда индекс полной доходности государственных облигаций Мосбиржи был на минимуме 536,36 пункта, а продал бы 24 декабря при уровне индекса 607,81 пункта, то доходность вложений в гособлигации достигла бы 13,32%, что уже выше уровня годовой инфляции.
Использовав эффект сложного процента, тем более в условиях растущих ставок, инвестор мог бы увеличить доходность вложений на банковский депозит. Мы рассчитали и сравнили варианты использования сложного процента при ежемесячном реинвестировании, реинвестировании каждые три месяца и реинвестировании раз в полгода. Самой оптимальной стратегией оказалась ежемесячная.
Сложный процент позволил бы извлечь инвестору доходность с депозитов в 15,26%.
N.B. Поскольку Банк России не опубликовал еще ноябрьские данные, мы в своих расчетах применили месячную ставку октября и для реинвестирования в ноябре. Предположительно фактическая ставка по месячным депозитам была больше.
Мы произвели подобные расчеты и для депозитов в долларах и евро. Но распределение ставок не предоставило возможности оптимизации — максимальная доходность по этим депозитам была получена при вложении в годовой депозит в конце декабря 2023 года.
Купив российские акции 25 декабря 2023 года, когда индекс полной доходности Мосбиржи «брутто» был на уровне 6969,89 пункта, но продав их 17 мая при максимальном уровне индекса 8046,87 пункта, инвестор смог бы извлечь среднюю доходность 15,45%.
Если бы инвестор купил казахстанские тенге 7 августа при официальном курсе ₽1784,86 за 100 тенге, а продал бы 29 ноября по ₽2193,71 за 100 тенге, то доходность достигла бы 22,91%.
При покупке евро 20 июня по ₽89,0914 и продаже 29 ноября по ₽116,141 (минимальное и максимальное значение официально установленного курса соответственно) инвестор получил бы доходность 30,36%.
Аналогично, купив доллары 20 июня при официальном курсе доллара ₽82,6282 и продав их 29 ноября по ₽109,5782, инвестор извлек бы прибыль с доходностью 32,62%.
При покупке 20 июня юаней по ₽11,1652 и продаже их 28 ноября по ₽14,8382 можно было бы получить доходность 32,9%.
Если бы инвестор вложился в золото 24 января при учетной цене ₽5714,43, а продал бы 29 ноября по ₽9303,76, то доходность достигла бы 62,81%
Для покупки и продажи серебра были те же оптимальные даты. И если купить серебро по ₽62,75 за 1 грамм, а продать по ₽107,42 за 1 грамм, то номинальная доходность составила бы 71,19%.
Если бы инвестор вложился в биткоин 23 января, когда он стоил ₽3 411 902, то, продав 17 декабря по ₽11 257 762, доходность получил бы 229,96%.
Приведенные доходности указаны без учета комиссий брокеров, бирж и без учета налога на доход. Тем не менее текущий рыночный уровень комиссионных ставок не привел бы к значительной коррекции доходности по этим инструментам, за исключением драгметаллов.
Кроме того, для налоговых резидентов — частных лиц базовая ставка налога на доход физических лиц составляет 13%, что следует учитывать при совершении вложений.