От депозита до биткоина: какой актив оказался самым прибыльным в 2024-м

«РБК Инвестиции», традиционно подводя итоги завершившегося года, сравнили доходности, которые могли обеспечить вложения в разные финансовые инструменты. В этом году мы опять не включили в обзор вложения в иностранные ценные бумаги в силу того, что этот рынок доступен небольшому числу инвесторов. В то же время в этот раз в обзор был добавлен биткоин ввиду того, что эта криптовалюта неоднократно переписывала свои исторические максимумы, а ее курс в моменте превышал $100 тыс.