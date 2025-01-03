«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в руины, не оправдались», — говорится в публикации.
В газете отметили, что справиться с санкциями России помогло сотрудничества с Китаем и Индией за счет продажи нефти и расширения торговли. По словам авторов публикации, санкции «оказали меньшее воздействие, чем многие надеялись», в связи с чем политики США начали задумываться о целесообразности их использования.
Кроме того, один из опрошенных экспертов отметил, что без введения санкций в отношении РФ российские военные бы уже выиграли конфликт на Украине.
Ранее, 27 декабря, британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что Европа наказывает сама себя с каждой новой санкцией.
Тогда же профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за то, что она готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам и вступление в конфликт с РФ для нее важнее, чем служение жителям ЕС.
25 декабря руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине назвал конфискацию активов России вероятной причиной дефолта США. Бизнесмен назвал политику в отношении российских активов недальновидным политическим выбором, который в обмен на краткосрочную выгоду принесет Западу большие долгосрочные проблемы.
16 декабря главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Отмечается, что в список санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Также туда были добавлены 52 судна, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконным 15-й пакет ограничений и указала, что он угрожает мировой энергетической безопасности.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.