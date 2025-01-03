NYT оценила влияние антироссийских санкций на рубль

16 декабря главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Отмечается, что в список санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Также туда были добавлены 52 судна, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.