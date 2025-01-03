Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов

Уточняется, что это самый большой показатель за всю историю публичных наблюдений Нацбанка, которую регулятор обновляет ежемесячно с начала 2012 года. К примеру, пиковые валютные продажи во время финансового кризиса в октябре 2014 года были зафиксированы на уровне 3,2 миллиарда долларов. Декабрьский показатель, как подчеркивает издание, в 1,7 раза больше.