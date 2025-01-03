Электрошок: бум электрокаров в Китае грозит мировому рынку нефти

Несмотря на это, говорить о спаде спроса на нефть в КНР — во всяком случае в отсутствие полномасштабного экономического кризиса — пока преждевременно. Тренд роста спроса выглядит очень похожим на тот, что наблюдался до пандемии. Даже в отрасли транспорта увеличение потребления еще возможно. К примеру, показатель использования автопарка до сих пор ниже, чем до 2020 года. Кроме того, ему есть куда расти в плане чистого количества. В КНР на 1000 человек приходится 232 автомобиля всех видов, что ставит Китай между Таиландом и Турцией. При этом по темпам экономического роста КНР опережает и тех, и других. Американские показатели автомобилизации вряд ли возможны, но пространство для роста определенно еще есть, и это «поднимает все лодки». При этом темпы прироста продаж гибридов выше, чем батарейных электромобилей.