Электрошок: бум электрокаров в Китае грозит мировому рынку нефти

Пока в Европе декларировали ценности энергетического перехода, он тихой сапой произошел в КНР. По крайней мере была выполнена одна из ключевых его задач — массовое внедрение электромобилей в эксплуатацию. В 2024 году число новых проданных на рынке страны электрокаров превысило число автомобилей с ДВС. Это в теории может грозить недвусмысленными последствиями для мирового рынка нефти. Тем не менее, хотя рост спроса в КНР и замедлится, по крайней мере до конца десятилетия спада потребления черного золота в стране ожидать не стоит, считают собеседники «Известий».
Половина рынка
Рост потребления нефти в мире в последние годы во многом обеспечивался за счет Китая. Спрос в этой стране с 2012 года вырос на две трети — с 10 млн до 16,6 млн баррелей в сутки. Ни одна другая страна так потребление не увеличила.
Та же картина и на более длинном отрезке. В период с 2000 по 2023 год на КНР пришлась половина общемирового роста потребления черного золота. Учитывая значительный подъем добычи в этот период (в первую очередь за счет американской сланцевой нефти, а также России, нарастившей добычу почти в полтора раза), именно Китай позволил удержать цены на высоком уровне.
Всё стало меняться в 2020-е. Китай долгое время субсидировал производство электромобилей, но что было еще важнее — создал для них серьезную инфраструктуру. Кроме того, немаловажную роль сыграло более простое устройство EV (всего лишь батарея вместо сложного двигателя внутреннего сгорания, для выпуска которого нужны более высокие технологические компетенции). Это позволило китайским производителям уверенно конкурировать в совершенно новой индустрии.
В 2024 году процесс резко ускорился и стал заметен в мировом масштабе. Продажи электромобилей росли месяц за месяцем, причем темпы ускорялись. В июле произошло знаменательное событие: количество проданных электромобилей впервые превысило число машин с ДВС. На этой отметке — около 50% от всех внутренних продаж — электромобили оставались и в следующие месяцы, при этом общий объем реализации рос постоянно. В ноябре он достиг рекордных 1,4 млн штук, что на 6% больше, чем в октябре, и на 47%, чем в ноябре 2023 года. Всего же в стране было продано чуть более 2,8 млн машин (вместе с экспортом продажи китайских автомобилей составили 3,3 млн).
Справедливости ради, не все из проданных машин являются чистыми электромобилями, работающими на батарее. Около 40% всех EV — гибриды, так что в значительной степени они увеличивают спрос на топливо. Тем не менее тенденция налицо. До Норвегии, где уже более 90% новых машин на рынке приходится на электрокары, пока далеко, но этого может быть достаточно, чтобы существенно сократить спрос на нефть.
И эффект уже заметен. С точки зрения импорта черного золота весь этот год не отличался впечатляющими результатами. В октябре, к примеру, в страну было ввезено 10,53 млн баррелей нефти в день, на 9% ниже показателя того же месяца 2023 года. А еще до этого инвестбанк Goldman Sachs насчитал, что спрос на нефть в КНР вырастет всего на 200 тыс. баррелей в день по итогам года по сравнению с 500 тыс. баррелей в 2023 году. Ноябрь немного подравнял статистику: импорт нефти достиг 11,81 млн б/д, впервые показав рост к тому же периоду предыдущего года, причем сразу на 14%. За 11 месяцев вместе взятых ввоз жидких углеводородов в страну сократился примерно на 2,1%. Остается дождаться результатов декабря, но, даже если они будут удачными, вряд ли придется говорить о росте за целый год.
Проникновение электромобилей в Китае благодаря ряду стимулирующих мер и развитию соответствующей инфраструктуры стало едва ли не самым высоким в мире по крайней мере среди крупных экономик. Стоит отметить, что в значительной степени численность электромобильного парка растет за счет такси и другого общественного транспорта.
Спада не будет — пока
Несмотря на это, говорить о спаде спроса на нефть в КНР — во всяком случае в отсутствие полномасштабного экономического кризиса — пока преждевременно. Тренд роста спроса выглядит очень похожим на тот, что наблюдался до пандемии. Даже в отрасли транспорта увеличение потребления еще возможно. К примеру, показатель использования автопарка до сих пор ниже, чем до 2020 года. Кроме того, ему есть куда расти в плане чистого количества. В КНР на 1000 человек приходится 232 автомобиля всех видов, что ставит Китай между Таиландом и Турцией. При этом по темпам экономического роста КНР опережает и тех, и других. Американские показатели автомобилизации вряд ли возможны, но пространство для роста определенно еще есть, и это «поднимает все лодки». При этом темпы прироста продаж гибридов выше, чем батарейных электромобилей.
Ну, а главное, спрос будет расти за счет нефтехимии, которая к 2030 году может в одиночку добавить 3 млн баррелей в день. Небольшой спад, ожидаемый в области использования нефтепродуктов для транспортных целей, будет крошечным по сравнению с этим ростом. В итоге даже для Китая на горизонте пяти-семи лет нефтяная экономика будет чувствовать себя относительное неплохо.
По словам директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, в 2023 году транспортный сегмент Китая обеспечивал половину внутреннего нефтяного спроса:
— Согласно долгосрочному прогнозу развития энергетики Китая, представленному компанией Sinopec, до 2025 годы потребление моторных топлив в стране будет расти, однако далее последует его резкое сокращение, как раз обусловленное электрификацией транспорта. По перспективному потреблению нефти в Китае в целом ожидается его выход на плато в 2025—2026 годы и снижение в 2029—2030 годы. До конца текущего десятилетия спрос на нефть в стране будет поддерживаться нефтехимической отраслью.
ОПЕК прогнозирует рост
В то же время доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова считает, что статистика новых продаж не означает, что количество используемых автомобилей с ДВС резко сократилось.
— Количество электромобилей в КНР по состоянию на июль 2024 года составило 25 млн. Это 6% из общего объема в 440 млн эксплуатируемых автомобилей. Кроме того, рост спроса на электромобили приводит и к росту потребления электроэнергии в мире, а в совокупности с промышленным ростом и активным развитием майнинга в мире многие регионы становятся энергодефицитными. В целом потребители во многих странах склоняются к гибридным автомобилям, обеспечивающим гарантию надежности и более длительные перевозки, что подразумевает продолжение роста спроса на моторное топливо, — комментирует эксперт.
Она добавила, что, по данным последнего отчета ОПЕК, спрос на нефть в 2025 году продолжит расти и достигнет рекордного уровня 105,3 млн баррелей в сутки. Крупнейшим драйвером спроса на углеводороды станет развитие нефтехимической отрасли и электроэнергетики, работающей на ископаемом топливе.
Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов прогнозирует, что к 2030 году доля электромобилей в структуре легкового парка КНР составит 30%.
— Рост парка электромобилей и грузового транспорта на газомоторном топливе (ГМТ) также замедляет рост спроса на нефтяные моторные топлива в Китае. В первом полугодии 2024 года в КНР было продано 500 тыс. грузовиков, в том числе 100 тыс. на СПГ. А с 1 января вступили в силу более строгие ограничения на потребление топлива грузовиками. Это поддержит рост доли ГМТ и «откусит» 700 тыс. баррелей в сутки потенциального спроса на дизельное топливо к 2029 году. В ближайшие годы рост спроса на нефть в Китае продолжится, но существенно замедлится, до 0,3 млн баррелей в сутки, — полагает собеседник.
Он добавил, что Индия становится «локомотивом» роста спроса на нефть, но не заменит Китай:
— В отличие от Китая, где рост спроса существенно замедлился, Индия сохранит стабильный прирост спроса на 0,2−0,3 млн баррелей в сутки в 2024—2025 годы. Хотя в Индии также расширяется рынок электромобилей (продажи 100 тыс. ед./год), в ближайшие годы страна сохранит стабильные темпы роста спроса на бензин и дизельное топливо из-за низкого общего уровня автомобилизации, что создает высокий спрос и на автомобили с ДВС. В 2024 году в Индии на 1000 человек приходится 31 автомобиль (без учета двухколесного и трехколесного транспорта) по сравнению с 183 в Китае.