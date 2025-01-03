Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России

«Газпром» в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Многое будет зависеть от погодных условий в Европе на стыке 2024−2025 годов и уровня цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила Белова.
«Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений», — добавила она.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором — почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года — начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом — уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% — до 386,5 доллара.